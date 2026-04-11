«Чеваката» выбыла из борьбы за золото Суперлиги

Теперь команде предстоит битва только за третье место

Вологодская «Чеваката» проиграла игру за выход в финал Суперлиги. Сегодня вологжанки проиграли дома команде «Динамо Фарм» из Курска. Полуфинальный матч завершился со счетом 75:68 в пользу гостей.

Теперь вологжанки будут играть за бронзу текущего чемпионата Суперлиги. Им предстоит сражаться с «Владимирскими львицами» - главным соперником по ходу всего чемпионата. Команда из Владимира уступила в решающем матче «Спарте&К 2» 89:90 в овертайме.

Бронзовая серия также будет до двух побед. Первая игра пройдет в Вологде 18 апреля, вторая во Владимире 23 апреля. Третий матч при необходимости также пройдет в Вологде 28 апреля.