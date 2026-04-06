«Чеваката» проиграла первый матч ½ финала

Отыгрываться команда будет на своей площадке

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» проиграли первый матч ½ финала курской «Динамо-Фарм». Матч прошел накануне в Курске.

Хозяйки площадки задали уверенный темп в самом начале игры, выиграв первые две десятиминутки со счетом 21:15, доведя разницу в счете уже к большому перерыву до 12 очков. Всю вторую половину игры вологжанки были в роли догоняющих, однако переиграть соперниц «Чевакате» не удалось 74:77.

«Пчелы» проиграли первый полуфинальный матч в серии до двух побед и теперь должны отыграться на своей площадке. Матч пройдет в Вологде 11 апреля.