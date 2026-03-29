«Чеваката» вышла в полуфинал Суперлиги

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» вышли в полуфинал плей-офф женской Суперлиги. Сегодня «пчелки» переиграли питерский «Спартак» со счетом 67:57. Таким образом, «Чеваката» взяла реванш за вчерашний проигрыш на домашнем паркете.

Матчи полуфинала начнутся 5 апреля. В полуфинале «Чеваката» встретится с «Динамо-Фарм», а «Владимирские львицы» со «Спартой & К2». Полуфинальные серии пройдут до двух побед по схеме 1+2.