«Чеваката» с большим счетом проиграла «Спартаку» в ¼ финала плей-офф

Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

Матч прошел сегодня в Вологде

Вологодская «Чеваката» с большим счетом проиграла питерскому «Спартаку в ¼ финала плей-офф женской баскетбольной Суперлиги. Если первый матч вологжанки уверенно выиграли, то сегодня во второй встрече проиграли на домашнем паркете с разницей почти в 20 очков - 56:74.

В первой десятиминутке вологжанки еще проявили хоть какую-то борьбу, сведя ее к нулевой разнице в счете, но дальше инициатива полностью перешла к питерским спортсменкам, которые завершили игру с перевесом в 18 очков – 74:56.

Таким образом, общий счет в игре со «Спартаком» в ¼ финала плей-офф стал 1:1. Решающая игра пройдет завтра.