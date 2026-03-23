«Чевакатата» вырвала победу в первом матче плей-офф

Александр Черняткин
«Вологда-Чеваката» баскетбол

Первый четвертьфинальный матч со «Спартаком» прошел на площадке соперника


«Чеваката» вырвала победу в первом матче четверть финала Суперлиги со «Спартаком». Общий счет встречи 46:43 с пользу вологжанок.

«Пробежки, пробежки, пробежки… Не забили свои открытые броски… И такое случается», - сказала после игры Мария Соловьева, которая стала лидером по забитым мячам у «Чевакаты».

Следующую игру ¼ финала вологжанки проведут на своем паркете в субботу, 28 марта.

