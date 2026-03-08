Стал известен соперник «Чевакаты» в ¼ финала плей-офф

Источник фото: БК «Чеваката»

Матчи четвертьфинала начнутся 22 марта

Стал известен соперник баскетбольной «Чевакаты» в ¼ финала плей-офф. Игры плей-офф женской Суперлиги начнутся 22 марта. В 1/4 финала встречаются: «Чеваката» - «Спартак», «Владимирские львицы-ВлГУ» - «Казаночка», «Спарта энд К»-2 – МБА-МГУСиТ-2, «Динамо-Фарм» - «УГМК-Юниор». Серии пройдут до двух побед по схеме «1+2». Точное расписание игр будет известно в ближайшие дни.

Напомним, «Чеваката» завершила сезон Суперлиги на первом месте. При этом «пчелы» опередили «Владимирских львиц», которые вышли на второе место, только по личным встречам. Соперник вологжанок по ¼ плей-офф «Спартак» завершил сезон на восьмом месте.

Турнирное положение:

1. «Чеваката» (21 победа – 6 поражений, личные встречи 2:1).

2. «Владимирские львицы-ВлГУ» (21-6, 1:2).

3. «Спарта энд К»-2 (18-9).

4. «Динамо-Фарм» (15-12).

5. «УГМК-Юниор» (14-13).

6. МБА-МГУСиТ-2 (13-14, Л/В 2:1).

7. «Казаночка» (13-14, 1:2).

8. «Спартак» (11-16).

9 «Невинномысск» (5-22).

10. «Самара»-2 (4-23).