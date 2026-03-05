«Чеваката» досрочно обеспечила себе чемпионский титул

Источник фото: БК «Чеваката»

У вологжанок осталась одна игра чемпионата Суперлиги

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» после победы над курским «Динамо» (игра прошла во вторник в Вологде) досрочно обеспечили себе победу в регулярном чемпионате Суперлиги этого сезона.

Завтра команда проведет завершающую игру «регулярки» против команды «Спарта&К-2» уже в статусе чемпиона. Результаты игры на положение в турнирной таблице, в которой вологжанки занимают первое место, уже не повлияют. После игры во дворце спорта «Вологда» пройдет церемония награждения.

«Несмотря на то, что игра со «Спартой&К-2» турнирного значения уже не имеет, для нас и для вас тоже, друзья, это ничего не меняет. Мы будем бороться каждую секунду от начала и до конца встречи, отдадим все силы и эмоции для победы», - говорится в сообщении команды.

Также добавим, что после окончания чемпионата начнутся игры плей-офф.