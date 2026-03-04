Новости

«Чеваката» с трудом удержала победу в матче с курским «Динамо Фарм»

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
баскетбол Чеваката

Источник фото: Российская федерация баскетбола баскетбол

Перевес в пользу «пчел» составил лишь одно очко


Вологодская «Чеваката» с трудом удержала победу в матче с курской командой «Динамо Фарм». При этом старт игры, которая прошла накануне в вологодском Дворце спорта, был за явным преимуществом хозяев паркета.

Вологжанки уверенно начали встречу и уже после первой четверти вели со счетом 22:16. Вторая и третья десятиминутки лишь добавили очков «Чевакате» и перед финальной четвертью «пчелы» имели 12 очков в запасе – 64:52.

Правда, четвертая четверть оказалась для хозяек паркета провальной (21:32) и вологжанки с трудом удержали преимущество в игре, выиграв встречу с перевесом всего в одно очко – 85:84.

Заключительную игру регулярного чемпионата Суперлиги «Чеваката» проведет 6 марта против «Спарты & К-2».

