«Пчелы» взяли реванш у молодых «лисиц» из Свердловской области

Источник фото: БК «Чеваката»

До конца регулярки «Чевакате» осталось провести две игры

В среду «Вологда-Чеваката» проводила очередной матч Суперлиги против «УГМК-Юниор» из Свердловской области. Команды встречались уже в этом году в чемпионате, и матч в Вологде «пчёлы» проиграли на последних минутах со счетом 73:76.

На этот раз матч проходил в Свердловской области и первая половина встречи осталась за вологодской командой - 43:32. В третьей десятиминутке «чевакатки» смогли нарастить свой отрыв до 13 очков (60:47), и даже проигранная четвёртая четверть не сильно отразилась на окончательном результате. Команда Владана Главинича увозит победу из Верхней Пышмы со счётом 72:64, взяв реванш за поражение в первой круге.

«Вологда-Чеваката» занимает первую строчку в турнирной таблице, одержав 20 побед в 25 матчах. До конца регулярного сезона осталось две игры, которые «пчёлки» проведут на своей площадке. 3 марта команда сыграет против курского «Динамо-Фарм», а 6-го числа примет «Спарта энд К-2» из Видного.