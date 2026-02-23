«Чеваката» потерпела обидное поражение
Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол
Матч против «Казаночки» прошел накануне в Татарстане
Вологодская «Чеваката» потерпела накануне обидное поражение от казанской «Казаночки». Матч прошел на выезде в Татарстане.
Игра прошла с переменным успехом. Старт встречи прошел за явным преимуществом вологодских спортсменок (29:21), но к большому перерыву хозяйки паркета не только сумели выровнять игру, но и завоевать небольшое преимущество (44:42).
В третьей четверти вологжанки вновь ушли вперед (22:15), но последнюю десятиминутку гостьи провалили (18:25). Буквально на последних секундах татарские баскетболистки вырвали преимущество в 2 очка, а вологжанки не смогли реализовать нападение. В итоге гостьи проиграли встречу с разницей всего в два очка – 84:82.
«Мы играли против очень хорошей команды. Их место в регулярном чемпионате не соответствует качеству их игры. Если говорить о нас, то мне не в чем винить наших девушек. Они отдали всю энергию на площадке. Просто мы допустили больше промахов и допустили больше ошибок, чем «Казаночка». Это будет для нас хорошим вызовом, чтобы мы выиграли все три оставшиеся игры», - рассказал после встречи главный тренер «Чевакаты» Владан Главинич.