«Чеваката» потерпела обидное поражение

Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

Матч против «Казаночки» прошел накануне в Татарстане

Вологодская «Чеваката» потерпела накануне обидное поражение от казанской «Казаночки». Матч прошел на выезде в Татарстане.

Игра прошла с переменным успехом. Старт встречи прошел за явным преимуществом вологодских спортсменок (29:21), но к большому перерыву хозяйки паркета не только сумели выровнять игру, но и завоевать небольшое преимущество (44:42).

В третьей четверти вологжанки вновь ушли вперед (22:15), но последнюю десятиминутку гостьи провалили (18:25). Буквально на последних секундах татарские баскетболистки вырвали преимущество в 2 очка, а вологжанки не смогли реализовать нападение. В итоге гостьи проиграли встречу с разницей всего в два очка – 84:82.