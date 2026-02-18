«Чеваката» близка к подтверждению чемпионского титула
Источник фото: БК «Чеваката» Чеваката
Перед последним туром вологжанки занимают первое место в турнирной таблице
Баскетболистки «Чевакаты» близки к подтверждению чемпионского титула регулярного чемпионата Суперлиги. Перд завершающим третьим туром вологжанки в настоящее время занимают первую строчку турнирной таблицы с 19 победами и одним поражением.
Правда, в спину «пчелам» дышат соперницы из «Владимирских львиц», у которых в копилке на одну победу меньше и на одно поражение больше – (18:5).
Основная борьба развернулась за третье место. Еще неделю назад на нее претендовали сразу четыре команды.
До конца зимы пройдут еще 9 матчей. 22 февраля встретятся «Владимирские львицы-ВлГУ» и «Динамо-Фарм», а «Чеваката» на выезде встретится с «Казаночкой». Спустя три дня «Львицы» сыграют с другим преследователем – «Спартой энд К»-2, которая сейчас находится на третьем месте. «Чевакате» предстоит гостевой поединок с «УГМК-Юниором», занимающим пятую строчку.
Напомним, в прошлом году «Чеваката» также завершила матчи Суперлиги на первом месте
Турнирное положение:
1. «Чеваката» (19 побед – 4 поражения).
2. «Владимирские львицы-ВлГУ» (18-5).
3. «Спарта энд К»-2 (14-9).
4. «Динамо-Фарм» (13-10).
5. «УГМК-Юниор» (13-11).
6. МБА-МГУСиТ-2 (12-12).
7. «Казаночка» (11-13).
8. «Спартак» (10-13).
9 «Невинномысск» (4-20).
10. «Самара»-2 (3-20).