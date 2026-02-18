«Чеваката» близка к подтверждению чемпионского титула

Источник фото: БК «Чеваката» Чеваката

Перед последним туром вологжанки занимают первое место в турнирной таблице

Баскетболистки «Чевакаты» близки к подтверждению чемпионского титула регулярного чемпионата Суперлиги. Перд завершающим третьим туром вологжанки в настоящее время занимают первую строчку турнирной таблицы с 19 победами и одним поражением.

Правда, в спину «пчелам» дышат соперницы из «Владимирских львиц», у которых в копилке на одну победу меньше и на одно поражение больше – (18:5).

Основная борьба развернулась за третье место. Еще неделю назад на нее претендовали сразу четыре команды.

До конца зимы пройдут еще 9 матчей. 22 февраля встретятся «Владимирские львицы-ВлГУ» и «Динамо-Фарм», а «Чеваката» на выезде встретится с «Казаночкой». Спустя три дня «Львицы» сыграют с другим преследователем – «Спартой энд К»-2, которая сейчас находится на третьем месте. «Чевакате» предстоит гостевой поединок с «УГМК-Юниором», занимающим пятую строчку.

Напомним, в прошлом году «Чеваката» также завершила матчи Суперлиги на первом месте

Турнирное положение:

1. «Чеваката» (19 побед – 4 поражения).

2. «Владимирские львицы-ВлГУ» (18-5).

3. «Спарта энд К»-2 (14-9).

4. «Динамо-Фарм» (13-10).

5. «УГМК-Юниор» (13-11).

6. МБА-МГУСиТ-2 (12-12).

7. «Казаночка» (11-13).

8. «Спартак» (10-13).

9 «Невинномысск» (4-20).

10. «Самара»-2 (3-20).