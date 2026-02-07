«Чеваката» уверенно сыграла сегодня со своей главной соперницей

баскетбол

В Вологде прошел матч между «Чевакатой» и «Владимирскими львицами»

Баскетболистки вологодской «Чевакаты» сегодня уверенно переиграли основных соперниц по турнирной таблице – «Владимирских львиц». Матч завершился со счетом 78:70 в пользу «пчелок».

По ходу игры было понятно, что вологжанки очень качественно подошли к главной игре чемпионата. В ходе чемпионата 2025/26 команды дважды встречались на паркете и обменялись победами в домашних матчах. Сегодня «пчелы» оказались на голову выше своих главных соперниц. У волонжанок получилось взять реванш за проигрыш 10 декабря.

«Чеваката» после этой игры становится единоличным лидером чемпионата Суперлиги.