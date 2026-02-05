Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

Теперь команда готовится к главному противостоянию сезона

Вологодская «Чеваката» уверенно переиграла соперниц из «Самары-2». Игра прошла накануне во Дворце спорта «Вологда». «Пчелы» не оставили соперницам на одного шанса, с победой завершив все четыре четверти матча (23:13, 23:15, 25:15 и 17:7) с общим итогом встречи 88:50. Впрочем, самарская команда в настоящее время замыкает турнирную таблицу женской Суперлиги по баскетболу.

Гораздо более сложная игра вологжанкам предстоит 7 февраля, когда команда встретится на паркете с «Владимирскими львицами», которые сейчас находятся на второй строчке турнирной таблицы. Как сообщает «Чеваката» на своей странице в соцсетях, матч наверняка станет одним из самых жарких противостояний в этом сезоне.