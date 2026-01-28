«Чеваката» на выезде уверенно переиграла «Невинномысск»

Источник фото: БК «Чеваката» баскетбол

Правда, начало встречи вологжанки провалили

Вологодская «Чеваката» на выезде сегодня смогла с большим отрывом переиграть соперниц из «Невинномысска». При этом начало встречи «пчелы» откровенно провалили, проиграв первую четверть со счетом 12:18, хотя соперницы вологжанок замыкают турнирную таблицу.

Правда, уже во второй десятиминутке «Чеваката» собралась и перед большим перерывом разница в счете уже составляла лишь одно очко в пользу хозяек паркета – 37:36.

Еще три очка «пчелы» отыграли в третьей четверти, а в заключительной десятиминутке устроили соперницам настоящий разгром – 24:6, доведя разрыв в счете до 20 очков – 77:57.

«Сначала у нас был недонастрой. Сразу не пошла защита на заслонах, команда из Невинномысска имела преимущество, и у нас не получалось с этим справиться. К тому же у нас был очень маленький процент попадания. В заключительной четверти хотелось дожать эту игру, поскольку сейчас в каждой игре нужна победа», - сказала после игры Александра Беспалова, набравшая наибольшее количество очков среди вологжанок – 18.

Следующий матч вологжанки проведут 4 февраля в Вологде против « Самары - 2», которые замыкают турнирную таблицу. Более сложная встреча пройдет 7 февраля, когда «Чеваката» встретится с «Владимирскими львицами», которые наступают вологжанкам «на пятки» и занимают вторую строчку таблицы женской Суперлиги.