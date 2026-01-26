«Чеваката» одержала сложную победу над столичной командой
Источник фото: БК «Чеваката» (Вологда) баскетбол
«Чеваката» одержала нелегкую победу над столичной командой «МБА-МГУСиТ-2». Борьба в буквальном смысле шла за каждое очко. Игра прошла накануне в спортивном центре «Вологда».
По ходу игры вологжанки отдали только вторую четверть - 22:24. Остальные три четверти остались с небольшим перевесом за «пчелами».
Общий счет встречи – 81:74.
Вологжанки удерживают позицию на первой строчке турнирной таблицы женской Суперлиги.