«Чеваката» одержала сложную победу над столичной командой

Александр Черняткин
Борьба в буквальном смысле шла за каждое очко


«Чеваката» одержала нелегкую победу над столичной командой «МБА-МГУСиТ-2». Борьба в буквальном смысле шла за каждое очко. Игра прошла накануне в спортивном центре «Вологда».

По ходу игры вологжанки отдали только вторую четверть - 22:24. Остальные три четверти остались с небольшим перевесом за «пчелами».

Общий счет встречи – 81:74.

Вологжанки удерживают позицию на первой строчке турнирной таблицы женской Суперлиги.

