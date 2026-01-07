«Это ужасно»: вологжане оценили сегодняшнюю игру «Чевакаты»

Источник фото: Скриншот игры

Вологжанки сегодня крупно проиграли казанской «Казаночке»

Вологодская «Чеваката» сегодня крупно проиграла на своей площадке казанской «Казаночке». Несмотря на то, что соперницы «пчел» являются одними из аутсайдеров турнирной таблицы женской баскетбольной Суперлиги, на площадке всю игру они выглядели мощней «Чевакаты», которая эту турнирную таблицу возглавляет.

Достаточно сказать, что гостьи по очкам выиграли все четыре четверти. Только в первой десятиминутке они «привезли» хозяйкам паркета уже четыре очка (15:11), а к середине встречи «Казаночка» имела преимущество в 13 очков.

Еще на 3 очка увеличился отрыв «Казаночки» в третьем игровом отрезке, а в четвертом «Чеваката», которая, как правило, часто брала соперника мощным финальным рывком, вообще практически перестала забивать. В итоге четвертая четверть завершилась с двукратным преимуществом «Казаночки» - 12:6.