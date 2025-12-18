Все правила соблюдены. “Спартак” возглавил “физрук” из молодежного состава

Источник фото: globallookpress.com фото Mysyakin Alexander

Красно-белые не смогли уложиться в отведенный срок по назначению главного тренера

Руководство московского “Спартака” продолжает удивлять своих болельщиков и всех любителей футбола нестандартными решениями. Вот и назначение главным тренером 39-летнего Вадима Боровского вызвало недоумение и очень много вопросов.

Про Боровского известно только то, что он родом из Казахстана, и до вчерашнего дня еще работал тренером по физической подготовке молодежного состава красно-белых.

Официальное руководство “Спартака” объяснило свое решение тем, заявив Вадима Боровского главным тренером команды, оно выполняет правила РПЛ по лицензированию, поскольку он обладает лицензией PRO. Между тем на сайте команды отсутствует информация о повышении статуса этого специалиста. Больше никаких пояснений нет, а значит все остальное на данный момент можно только предполагать.

В данной ситуации можно с уверенностью сказать только одно, что Вадим Романов однозначно не будет утвержден в должности главного тренера “Спартака”, поскольку у него нет той самой необходимой лицензии. Чтобы ее получить, необходимо пройти соответствующее обучение, которое длиться полтора года.