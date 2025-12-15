Контракт уже подписан. Московский “Спартак” объявит имя нового главного тренера до конца года

Источник фото: globallookpress.com Kondrov Andrey

Московский «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера. На горизонте замаячило имя нового наставника

Главной интригой уходящего года для всех любителей футбола является вопрос, кто станет главным тренером московского “Спартака”. После увольнения Деяна Станковича команда в течение двух месяцев остается без рулевого. Как пишет издание “Свободная пресса” со ссылкой на Telegram-канал Inside RPL, контракт с новым наставником уже подписан, и он даже сформировал свой тренерский штаб.

Однако руководство “Спартака” как в хорошем детективе имя нового главного тренера пока держит в секрете, но обещает его представить публике до окончания текущего года.

То, что мы все узнаем, кто станет тренером красно-белых до 31 декабря 2025 года, есть большая вероятность правды, поскольку команда выйдет из отпуска сразу же после новогодних каникул, и новый наставник должен приступить к работе. Он должен оценить потенциал каждого игрока, определится с планами тренировок и так далее.

На данный момент известно, что нынешний спортивный директора активно вел переговоры с Владимиром Ивичем. Также в числе главных претендентов на пост главного тренера фигурировало имя Альберта Риеры, который сейчас тренирует словенский клуб “Целе”. Но, по имеющимся данным, он подписал с руководством этой команды новый контракт, согласно которому сумму отступных выросла до 7 млн. евро.

Но в любом случае гадать на кофейной гуще сейчас бесполезно, до объявления имени нового наставника “Спартака” осталось недолго…