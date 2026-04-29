Пыль в глаза: почему китайские бренды весной начали скрытую «зачистку» сервисов в России

авто2

Пока официальные дилеры трубят о расширении гарантии, тысячи людей, решивших сэкономить и купивших машины у «серых» поставщиков, внезапно обнаружили, что их мультимедийные системы и блоки управления блокируются при попытке обновления ПО.

Это не технический сбой, а осознанная политика концернов по разделению рынков. Производители из Поднебесной начали жестко контролировать региональные прошивки, и если машина предназначена для внутреннего рынка Китая, в России она может превратиться в кирпич после подключения к серверу.

Чтобы не остаться весной с нерабочим монитором вместо машины, эксперты советуют маниакально проверять VIN-код на предмет принадлежности к российскому представительству. Если в базе производителя машина числится как проданная в Шанхае — бегите от такой сделки, какие бы скидки вам ни предлагали. Будущее обслуживания таких авто туманно, а запчасти для специфических китайских комплектаций приходится ждать месяцами.