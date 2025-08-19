Михаил Хазин назвал главную опасность ограничений мобильного интернета и звонков через мессенджеры

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Михаил Хазин отметил, что все эксперименты со связью скажутся на российском бюджете

Вот уже некоторое время россияне вынуждены маяться в отсутствие возможности звонить через мессенджеры WhatsApp и Telegram. А еще ранее во многих российских регионах стали отключать мобильный интернет. Как объясняют власти, это делается из-за опасности угрозы БПЛА. В свою очередь известный российский экономист Михаил Хазин обратил внимание на другую, не менее важную проблему.

По мнению эксперта, все эти игрища со связью весьма негативно скажутся на российской экономике, и в частности на российском бюджете. Об этом он заявил в интервью на телеканале Царьград ТВ в эфире передачи “Хочу сказать”

“В результате игрищ российских ведомств со связью, народ начал деньги в банках снимать. И на вопрос зачем вам наличные деньги, люди объясняют, что недавно был в магазине, набрал товара, а не работают телефоны, и никак нельзя расплатиться. А как дело доходит до платежей в наличных, то сразу начинают снижать налоговые поступления. Я бы на месте налоговой этих связников наказал бы. Дело даже не в том, что Telegram нельзя использовать для звонков, а то, что они этими своими штуками снижают налоговые поступления”.

Наверное Хахин как экономист прав по своему. Однако власти до сих пор не объяснили, как отключение мобильного интернета сказывается на безопасности россиян. В любом случае ситуация непростая, и хочется верить, что уже в скором времени она разрешится…