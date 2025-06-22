Турист за 300 рублей не нужен. В Абхазии унизительно высказались о российских туристах

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Чиновница министерства туризма Абхазии рассказала, каких туристов из России хотят видетьв республике

Отпускной сезон в России в самом разгаре. Наверняка многие россияне поехали и поедут в Абхазию, однако они даже не подозревают, что им там будут очень не рады.

Как заявила сотрудница министерства туризма Абхазии Кристина Лакербай, власти этой республики заинтересованы исключительно в богатых российских туристах, которые могут себе позволить купить не только сувениры, но и местную сельскохозяйственную продукцию. Те россияне, которые экономят на всем, и питаются дошираком, там не нужны. Ее слова цитирует Telegram-канал NEWS.ru

"Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, что дают в отеле, но на улице он ничего не купит. <...> Нам такой турист не нужен".

Это уже не первый резкий выпад властей Абхазии в сторону России. Как мы помним в конце прошлого года в этой стране разразился серьезный политический кризис, основной которого было инвестиционное соглашение с Россией. Местный бизнес не готов отдавать свои земли под строительство российских предприятий. Зато получать деньги от россиян они готовы.

В прошлом году было много жалоб от россиян на заражение ротавирусной инфекцией после купания в местном море. Причиной этого явления стали износившиеся очистительные сооружения, которые уже несколько десятилетий не ремонтировались

Вот и возникает вопрос, а стоит ли вообще россиянам в Абхазию ездить? А если есть деньги, то можно выбрать более интересное направление…