Общество

Дмитрий Медведев заявил о поставках боеголовок Ирану после ударов США

Опубликовано
Ольга Новикова
корреспондент
в мире вооружение дмитрий медведев израиль иран США третья мировая война ядерное оружие

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал сенсационное заявление: после ночных атак США на объекты в Иране, ряд стран готов предоставить Тегерану ядерный боекомплект. В своем ТГ-канале Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в развязывании нового конфликта и провоцировании опасной эскалации.


Медведев не называет конкретные государства, что создает дополнительную интригу. Учитывая статус России как «стратегического партнера» Ирана, молчание Медведева на этот счет особенно многозначительно. Потенциальное появление у Ирана ядерного оружия – это крайне дестабилизирующий фактор, который может привести к непредсказуемым последствиям.

Медведев также уверен, что удары США не достигли своей цели и лишь сплотили иранское общество вокруг действующего режима, подтолкнув страну к развитию собственной ядерной программы.

В России массово производят мобильные убежища от ядерного взрыва

«Пост
Пост Дмитрия Медведева 

«Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать, и будущее производство ЯО будет продолжено», – подчеркнул он.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Почему холодильник и микроволновка могут привести к пожару в вашем доме?
«Не могла бросить театр»: Талызина скрывала болезнь и играла на сцене Моссовета до конца
В России предложили закрывать гипермаркеты на выходные для повышения рождаемости