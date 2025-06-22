Дмитрий Медведев заявил о поставках боеголовок Ирану после ударов США

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал сенсационное заявление: после ночных атак США на объекты в Иране, ряд стран готов предоставить Тегерану ядерный боекомплект. В своем ТГ-канале Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в развязывании нового конфликта и провоцировании опасной эскалации.

Медведев не называет конкретные государства, что создает дополнительную интригу. Учитывая статус России как «стратегического партнера» Ирана, молчание Медведева на этот счет особенно многозначительно. Потенциальное появление у Ирана ядерного оружия – это крайне дестабилизирующий фактор, который может привести к непредсказуемым последствиям.

Медведев также уверен, что удары США не достигли своей цели и лишь сплотили иранское общество вокруг действующего режима, подтолкнув страну к развитию собственной ядерной программы.

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