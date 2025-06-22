КСИР грозит США «адским ответом»: мировая экономика на грани коллапса

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Иранский Корпус стражей исламской революции предупредил США о жестких ответных мерах за предполагаемые атаки на ядерные объекты. В заявлении прозвучала завуалированная угроза блокировки Ормузского пролива, что может привести к глобальному энергетическому кризису.

Напряженность между США и Ираном достигла критической точки после заявлений КСИР о готовности нанести «ответный удар, о котором Вашингтон пожалеет». КСИР обвиняет США в агрессии против ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, не уточняя деталей предполагаемых атак.

В заявлении, опубликованном IRIB, КСИР подчеркивает, что ответные меры Ирана «выйдут за рамки понимания и расчетов агрессора». Особое беспокойство вызывает упоминание о многочисленных американских базах на Ближнем Востоке, уязвимость которых, по мнению КСИР, только увеличивается с их количеством. Это можно трактовать как угрозу блокировки Ормузского пролива, через который проходит треть мировой нефти. Подобный шаг может иметь катастрофические последствия для мировой экономики.

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Кроме того, КСИР подтвердил намерение продолжать наносить удары по стратегически важным объектам в Израиле, несмотря на вмешательство США.