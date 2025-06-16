Восходящей звезде ФК “Локомотив” Алексею Батракову может грозить пожизненная дисквалификация

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В сеть попали списки клиентов подпольной БК, клиентами котрой оказались сразу несколько известных российских футболистов

Восходящая звезда футбольного клуба “Локомотив” Алексей Батраков попал в очень неприятную историю, и может полностью распрощаться с футболом. Ему грозит пожизненная дисквалификация.

Как пишет известный Telegram-канал Mash , имя Алексея Батракова оказалось в слитой базе данных нелегальной в РФ букмекерской конторы. Помимо него там же числится молодое дарование ЦСКА Матвей Кисляк, и футболист “Краснодара” Данила Козлов, а также еще 11 российских футболистов.

Данная база попала в руки хакеров, которые стали вымогать у владельцев букмекерской конторы деньги в размере $15 млн. за молчание. Денег никто не получил, поэтому данные всех клиентов этой компании слили в сеть.

После изучения всех списков клиентов данной букмекерской конторы оказалось, что в нем фигурируют имена около десяти российских футболистов, в том числе и Алексей Батраков с товарищами. Можно предположить, что аккаунты фейковые, однако номера мобильных телефонов совпадают с номерами Батракова, Козлова и Кисляка.

Судя по записям Батраков зарегистрировался на сайте 24 сентября 2019 года, и его аккаунт был активным в течение двух лет Последняя известная дата расчёта — 16.09.2021. Аккаунт Матвея Кисляка был зарегистрирован 7 марта 2021 года, а последний платеж датируется сентябрем 2021-го. Козлов отметился в букмекерской конторе 7 января 2024 года и его аккаунт является действующей до сих пор.

Помимо этого в списках значится еще 12 российских футболистов.

Конечно же данная информация требует дополнительной проверки, однако если она подтвердится, то все вышеперечисленным игрокам может грозить пожизненная дисквалификация.

Хотелось бы верить, что это фейк. В любом случае мы берем эту историю на заметку и будет отслеживать по ней все новости…