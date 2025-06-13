Лайфхак от опытного водителя. Эта простая хитрость позволит экономить до 30% бензина

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Обыное действие, котрое повторяет каждый водитель может экономить до 30% бензина

Среди водителей уже давно в ходу немного грустная штука – чтобы сэкономить топливо, нужно использовать один-единственный способ. А именно не ездить на своей машине. Как оказалось, это не так, есть небольшая хитрость, которая тем не менее, позволяет сократить потребления бензина.

Что же нужно сделать? А всего-навсего при нажатии на педали газа, нужно отпускать ее не резко, а максимально плавно. Это действие дает возможность перейти двигателю вашего автомобиля включить режим принудительного холостого хода. Во время этого режима топливо не используется, а транспорт продолжает двигаться, исключительно используя инерцию. Данное действие можно использовать при движении в плотном городском трафике, во время спусков по наклонной дороге и торможении.

«Топливная осечка» - так специалисты по автомобилям называют данный режим движения, при котором при включённой передаче, отпускается нажатая педаль газа. Именно это действие и экономит ваше горючее.

Когда «топливная осечка» будет особо эффективна? Прежде всего при поездках на далекие расстояния, на дорогах, на которых чередуются спуски и подъемы, а также во время городского передвижения с большим количеством остановок и разгонов.

Так же необходимо знать, что у данного «приема» есть свой нюанс. Нельзя переходить сразу в нейтраль – иначе «топливная осечка» не сработает. Нужно чтобы автомобиль продолжил свое движение, когда педаль газа будет полностью опущенной. Еще один несомненный плюс с использованием «осечки» - это полный контроль управления транспортом, что особенно важно в плохую погоду.