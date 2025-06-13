Лайфхак от опытного водителя. Эта простая хитрость позволит экономить до 30% бензина
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Обыное действие, котрое повторяет каждый водитель может экономить до 30% бензина
Среди водителей уже давно в ходу немного грустная штука – чтобы сэкономить топливо, нужно использовать один-единственный способ. А именно не ездить на своей машине. Как оказалось, это не так, есть небольшая хитрость, которая тем не менее, позволяет сократить потребления бензина.
Что же нужно сделать? А всего-навсего при нажатии на педали газа, нужно отпускать ее не резко, а максимально плавно. Это действие дает возможность перейти двигателю вашего автомобиля включить режим принудительного холостого хода. Во время этого режима топливо не используется, а транспорт продолжает двигаться, исключительно используя инерцию. Данное действие можно использовать при движении в плотном городском трафике, во время спусков по наклонной дороге и торможении.
«Топливная осечка» - так специалисты по автомобилям называют данный режим движения, при котором при включённой передаче, отпускается нажатая педаль газа. Именно это
Когда «топливная осечка» будет особо эффективна? Прежде всего при поездках на далекие расстояния, на дорогах, на которых чередуются спуски и подъемы, а также во время городского передвижения с большим количеством остановок и разгонов.
Так же необходимо знать, что у данного «приема» есть свой нюанс. Нельзя переходить сразу в нейтраль – иначе «топливная осечка» не сработает. Нужно чтобы автомобиль продолжил свое движение, когда педаль газа будет полностью опущенной. Еще один несомненный плюс с использованием «осечки» - это полный контроль управления транспортом, что особенно важно в плохую погоду.