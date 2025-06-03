Решение суда по делу «Лесты». Развития игровых продуктов продолжится?

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Сегодня решилась судьба одной из самых популярных компьютерных игр

Драматическая ситуация развивается вокруг компании «Леста Игры». Сегодня стало известно, что Таганский суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к бенефициару международной корпорации по разработке компьютерных игр «Варгейминг».

Деятельность компании на территории России признана экстремистской, и теперь издатель «Мир танков» будет внесен в перечень террористов и экстремистов, а все активы компании «Лесты» перейдут в собственность государства.

При этом адвокаты не согласны с решением суда и намерены обжаловать это решение.

"Мы в корне не согласны с решением суда. Мы считаем, что компания не является экстремистами, мы дали все доказательства. Суд счел по-другому, будем далее обжаловать решение", — заявил «Осторожно, новости» Роман Макаров, адвокат основателя компании Малика Хатажаева

Тем временем ТАСС сообщает, ссылаясь на информированный источник, что данное решение суда не распространяется на саму группу компаний, ее контрагентов и клиентов, включая пользователей компьютерных игр, просто бизнесмены Кислый и Хатажаев больше не имеют прав на группу компаний «Леста».

“Судебный акт не касается и не распространяется на группу компаний «Леста», ее контрагентов и клиентов, в том числе пользователей компьютерных игр. Решение суда не влечет прекращение работы ГК «Леста», реализации ее проектов и развития игровых продуктов", - сказал источник.

Он отметил, что функционирование компаний и техническая поддержка пользователей осуществляются в штатном режиме. «Соблюдение трудовых прав работников холдинга и сохранение стабильности его работы обеспечиваются», - отметил собеседник агентства.

Мы продолжаем следить за ситуацией и будем информировать наших читателей о новых подробностях.