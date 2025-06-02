Новый тренд на рынке труда. Работодатели ищут “универсальных” работников

Источник фото: globallookpress.com

Работодатели ищут возможность сэкономить на оплате труда своим сотрудникам

О дефиците рабочей силы в России сегодня написано много статей. Сегодня наблюдается нехватка специалистов практически по всему спектру вакансий. Поэтому многие работодатели ищут себе таких работников, которые могут совмещать сразу несколько специальностей.

Безусловными фаворитами считаются специалисты ИТ-сферы. Спрос на них по-прежнему самый высокий. Как пишет “Российская газета” , в последнее время среди работодателей наметилась тенденция, когда они от своих будущих сотрудников владеть ИТ-знаниями как дополнительными к своей основной профессии. Например, специалист в области физики, химии и биологии обязан владеть основными цифровыми технологиями.

Также цифровые навыки стали обязательными для таких специалистов, как экономисты и менеджеры, финансовые аналитики и работники сферы общественных наук, то есть от таких специальностей, которые ранее вообще никак не ассоциировались с ИИ и машинным обучением.

«Подготовка кадров сегодня выходит за рамки устоявшихся образовательных траекторий», - отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Нюанс заключается в том, что в разных компаниях понятие «цифровые компетенции» трактуется совершенно по-разному. Это своеобразный запрос к современным учебным заведениям, которые должны выпускать из своих стен готовых специалистов к любым условиям на рынке труда.

С одной стороны работодателей понять можно, в условиях дефицита кадров, возможности по росту фонда оплаты труда сильно ограничены, поэтому они и пытаются найти себе универсального сотрудника. Для людей, способных осваивать сразу несколько специальностей, это неплохая возможность найти хорошо оплачиваемую работу. Главная проблема только заключается в том, как много людей, смогут освоить такие специфические направления? Например, сможет ли кухарка стать профессиональным айтишником?