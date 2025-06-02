Советы кинолога. Специалист назвал самые опасные растения для собак

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Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации рассказал, какие растения опасны для здоровья собак.

Вот и началось лето – время отпусков и долгих прогулок. Да, и домашние питомцы рады – вокруг трава и цветы. Но, тут как раз и таится неожиданная опасность. Кроме традиционных сезонных клещей, здоровью и даже жизни собак угрожают… цветы. Да-да, обычные цветы могут стать причиной того, что питомца придется срочно отдавать на лечение к ветеринару.

Владимир Голубев президент Российской кинологической федерации рассказал , какие растения опасны для здоровья собак. По его словам самую большую опасность для собак несут луковичные цветы – нарциссы, гиацинты и тюльпаны. Причем если питомец погрызет цветок или стебель опасности для здоровья не будет, а вот если скушает луковицу, то это точно будет серьезное отравление. Еще более опасны ландыши, тут уже исключения нет – растение опасно целиком. Опасна даже вода, в которой дома стояли эти цветы.

Вред здоровью собаку могут принести также сирень, маки, азалии, лилии, примулы, хризантемы, цикламены, люпины, гортензии, пионы, крокусы, колокольчики, азалии, рододендроны.

Есть конечно же и безопасные для собак растения, но уточняет специалист, это не значит, что вашему питомцу нужно разрешать их кушать. К безопасным относятся одуванчики, розы, астры, камелии, васильки, бархатцы, розы, подсолнухи, календула. Даже в шутку не нужно приучать своего питомца есть любые растения – предупредил эксперт. Иначе это может стать ненужной и даже опасной привычкой для собаки. Из растительных лакомств лучше порадовать своего питомца долькой яблока, кусочком морковки или кабачка, или даже спелой клубникой.