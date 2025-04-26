Lada Iskra, это переделанный Renault Logan? Глава АвтоВАЗ сделал неожиданное заявление

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Долгожданная новинка АвтоВАЗ оказалась копией другого популярного автомобиля

Еще недавно АвтоВАЗ торжественно презентовал свою новую модель Lada Iskra, и которая уже встала на конвейер. Уже через месяц россияне смогут ее свободно купить у дилеров. Однако именно сейчас глава АвтоВАЗа Максим Соколов сделал чистосердечное признание.

Оказывается Lada Iskra, это по сути тот же Renault Logan, только со множествами изменений.

Дело в том, что разработка Lada Iskra началась в 2022 году под руководством инженеров Renault, и в качестве основы была выбрана платформа CMF, и автомобиль вышел бы с конвейера гораздо раньше, если бы не события февраля 2022 года. После того как французские акционеры покинули предприятие, работы остановились, благо вся конструкторская документация и часть оснастки и заказанных мощностей остались в России. И новому российскому владельцу пришлось почти с нуля начинать делать “Искру”.

На доработку Lada Iskra потратить почти три года и 10 млрд. руб. Соколов заявил, что было принято решение провести реинжиниринг этой платформы и сделать свой технологически суверенный автомобиль. Препятствием для достижения цели стало усиление санкционного давления АвтоВАЗ, поэтому в работу приходилось постоянно вносить какие-то коррективы.

«Мы мобилизовали наших поставщиков, направили в другие дружественные страны группы наших инструкторов, технологов, потому что часть элементов надо было имплементировать в эту платформу. Она же была на другую компонентную базу», - заявил Соколов.

В результате проделанной работы, многие компоненты для Lada Iskra удалось локализовать внутри страны, а оставшуюся часть импортировать из дружественных стран.

Некоторые собранные экземпляры Lada Iskra уже успели накатать по 100 тыс. км., поэтому потенциальным покупателям не стоит волноваться за надежность авто.

С одной стороны хорошо, что АвтоВАЗ справился с этой задачей. Только осадочек все же остался, всем хотелось абсолютно новую машину, а это уже всем знакомый Renault Logan. Так что ничего интересного. Расходимся…