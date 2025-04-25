«Денискины рассказы» - когда вольнодумие режиссеров только вредит фильму

Источник фото: kinopoisk.ru

Российские режиссеры опять позволили себе вольную трактовку совесткой классики, которая только навредила картине

В 1959 году советский писатель Виктор Драгунский написал первый рассказ о похождения юного москвича Дениса Кораблева. В 1959 году рассказы напечатали в виде сборника под названием «Денискины рассказы». Приключения Дениски экранизировались с 1960 по 1979 год целых двенадцать раз! Так что новый фильм, как раз тринадцатый по счету – давайте посмотрим, стала «чертова дюжина» неудачной для «Денискиных рассказов»

Экранизацией книги Виктора Драгунского занимался его внук Артемий Драгунский. В интервью в НСН писатель рассказал, что, хотя во время съемок с ним не консультировались, но тем не менее экранизация книги ему понравилась. Ну, а одним из продюсеров фильма стал вездесущий Сарик Андреасян.

Прежде чем высказать свое мнение после просмотра, скажу, что я просмотрел зрительские отзывы. И немалое количество посмотревших «Денискины рассказы» хвалит, называя «легким летним фильмом». Что тут можно сказать?

Не согласен я с мнением большинства на киносайтах. Если вы читатели книгу (а если не читали, то нет смысла смотреть ее экранизацию) то без труда заметите, что перенос на большой экран литературного первоисточника получился слишком вольным. К сожалению, ностальгия по беззаботному советскому детству, перекрывает понимание того, что это самое советское детство показано в фильме образца 2025 года. Тем более, согласитесь нам есть с чем сравнить – как-никак больше десятка экранизации уже было.

А для нынешних детей, которые растут на голливудских блокбастерах, «Денискины рассказы» вряд ли будут интересны. Но, вы конечно можете сходить на сеанс, посмотреть фильм и согласиться либо не согласиться с моим мнением…