В России меняются правила аренды жилья. Сдавать квартиру без согласия соседей будет запрещено

Источник фото: globallookpress.com

В Госдуме рассматривается закон, который может значительно усложнить процедуру сдачи жилья в аренду

Рынок арендного жилья в России огромный. Только по данным отчета Аналитического центра ДОМ.РФ года за 2024 год он вырос на 84%. А по подсчетам «Авито Путешествий», в марте 2025 года в России в целом сдавалось около 300 тысяч лотов для краткосрочной аренды. При этом никто из владельцев арендного жилья не платит налоги!

Российские власти уже давно работают над системой, как заставить владельцев съемного жилья платить налоги с полученного дохода. Была попытка создать информационную платформу агрегатор для съемного жилья, чтобы людям было проще заключать сделки, а заодно автоматически взимать налоги.

В некоторых регионах периодически проходят рейды налоговиков, по выявлению незаконной сдачи квартир в аренду. Но все эти действия трудоемкие, и большого эффекта не дают.

Как пишет «РИА Новости» , теперь же в Госдуме рассматривается закон, согласно которому владелец квартиры может ее сдать в аренду только после того, как заручится письменным согласием своих соседей. Таким образом законодатели хотят дополнить статью 30 Жилищного кодекса РФ, которая в новой редакции будет выглядеть следующим образом:

«Собственник жилого помещения, предоставленного во владение или в пользование гражданину на основании договора найма (в том числе краткосрочного найма), договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании, обязан получить согласие каждого собственника всех соседних и примыкающих помещений к такому помещению».

С одной стороны депутаты хотят защитить права соседей. Есть много примеров, когда люди страдают от недобросовестных арендаторов, которых им поселили соседи. Опять же мы знаем много конфликтных случаев между соседями. И кто как не “злой” сосед может сдать налоговой арендатора?

Пока неизвестно, будет ли принята эта поправка, и будет ли она иметь свой эффект. Насчет этого есть большие сомнения. Еще в дореволюционной России активно действовали доходные дома. Люди могли спокойно снять себе жилье, и это все учитывалось во всех надзорных органах. Но с приходом советской власти квартирный вопрос испортил россиян.