Запретить сделки с недвижимостью за наличные могут уже до конца года

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Российские власти пытаются взять под контроль все наличные платежи

Любое государство должно иметь полный контроль над финансовыми средствами своих граждан – так неустанно уверяют последователи теории заговоров. К подобным высказываниям большинство из нас относится конечно скептически, но вот у «заговорщиков» похоже появился новый довод для дебатов.

Итак, согласно информации от РИА Недвижимость . В нашей стране уже до конца этого года, могут ввести закон, который запретить проводить сделки с недвижимостью если сумма превышает 1 млн. рублей. Автором данного законопроекта является Светлана Разворотнева, зампред комитета Госдума по строительству и ЖКХ.

Нужно добавить, что данное решение не появилось на пустом месте из ниоткуда. Несколько месяцев назад аналогичное предложение поступило от отечественного союза участников рынка недвижимости. В данный союз входят такие крупные российские риэлторские компании как «Этажи» и «Самолет плюс». Организация объединила под своим крылом риэлторов из 58 регионов Российской Федерации.

По словам Светланы Разворотневой законопроект будет внесен в июне-июле, и уже до конца года имеет все шансы вступить в силу. В пояснении к законопроекту есть данные, что количество преступлений, связанных с покупкой недвижимости в России, за только с 2022 по 2023 год выросла на треть. А в США, Китае, Канаде и других странах подобные сделки проводятся только за безналичный расчет.

Если рассудить, то данный законопроект не будет панацеей для сделок по купле-продаже. Кто помешает заплатить официально 1 млн. рублей «разрешенной наличностью», а остальную сумму продавцу отдать в конверте? Как такое проконтролировать?