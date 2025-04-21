Запретить сделки с недвижимостью за наличные могут уже до конца года
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Российские власти пытаются взять под контроль все наличные платежи
Любое государство должно иметь полный контроль над финансовыми средствами своих граждан – так неустанно уверяют последователи теории заговоров. К подобным высказываниям большинство из нас относится конечно скептически, но вот у «заговорщиков» похоже появился новый довод для дебатов.
Итак, согласно информации от
Нужно добавить, что данное решение не появилось на пустом месте из ниоткуда. Несколько месяцев назад аналогичное предложение поступило от отечественного союза участников рынка недвижимости. В данный союз входят такие крупные российские риэлторские компании как «Этажи» и «Самолет плюс». Организация объединила под своим крылом риэлторов из 58 регионов Российской Федерации.
По словам Светланы Разворотневой законопроект будет внесен в июне-июле, и уже до конца года имеет все шансы вступить в силу. В пояснении к законопроекту есть данные, что количество преступлений, связанных с покупкой недвижимости в России, за только с 2022 по 2023 год выросла на треть. А в США, Китае, Канаде и других странах подобные сделки проводятся только за безналичный расчет.
Если рассудить, то данный законопроект не будет панацеей для сделок по купле-продаже. Кто помешает заплатить официально 1 млн. рублей «разрешенной наличностью», а остальную сумму продавцу отдать в конверте? Как такое проконтролировать?