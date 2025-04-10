Самозапрет на покупку алкоголя предложили ввести в России

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Самозапрет на покупку алкоголя может работать по принципу самозапрета на оформление кредитов, но есть нюансы

С 1 марта в России заработал самозапрет на оформление кредитов, и на сегодняшний день уже более 9 млн наших сограждан воспользовались этой функцией. Данное событие вдохновило некоторых наших депутатов, и они решили пойти дальше, и предложили ввести в России самозапрет на покупку алкоголя.

С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов. В интервью изданию Life.ru он рассказал, что планирует выступить с этой идеей уже на ближайшем заседании парламента.

«Здоровый образ жизни — это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин», — отметил собеседник издания.

Самозапрет на покупку алкоголя можно будет оформить по аналогии с самозапретом на кредиты на «Госуслугах». Таким образом любой человек сможет легко себя оградить от «ненужных соблазнов», а освободившиеся деньги потратить на посещение фитнес-зала или спортивной площадки

На самом деле идея очень интересная, но даже при первом прочтении концепция не выдерживает никакой критики. В случае с самозапретом на кредиты человек обращается в банки. Каким образом самозапрет проконтролирует продавец в магазине, торгующим алкогольной продукцией. Каким образом самозапрет на употребление алкоголя будет контролироваться в кафе и ресторанах, на свадьбах и праздновании дней рождения и других праздников?

Фактически данная идея не реализуема, и тогда возникает вопрос, зачем ее предлагать? Ради того, чтобы о тебе написали в СМИ в преддверии будущих выборов? Наверняка в следующем году мы и не такие инициативы, ведь многие депутаты захотят продлить свои полномочия…