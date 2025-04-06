“Спартак” громит “Ростов, а “Краснодар” увеличивает отрыв от преследователей. Итоги 23 тура РПЛ

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Тур преподнес несколько сюрпризов

Российское футбольное первенство выходит на финишную прямую. Сегодня завершился 23 тур, и командам осталось провести 7 матчей, чтобы выявить чемпиона. Главным матчем прошедшего тура стала игра в Москве между “Локомотивом” и “Зенитом”.

Данный матч закончился вничью 1:1, и стоит признать, что питерцам очень повезло уйти от поражения. Тем не менее “Зенит” потерял два очка и опустился в турнирной таблице на третье место.

На второе место вырвался московский “Спартак”, который не оставил хозяевам шансов в Ростове. Более чем убедительная победа красно-белых 3:0.

Осечкой «Зенита» успешно воспользовался “Краснодар”, не без труда одолевший идущий в середине таблицы тольяттинский “Акрон” с минимальным счетом 1:0.

Еще один важный матч также состоялся также в Москве, где ЦСКА принимало московское “Динамо”. Победитель этого матча мог вплотную приблизиться к тройке лидеров и оставить себе шанс зацепится хотя бы за третье место. Игра закончилась со счетом

По итогам третьего тура лидером остался “Краснодар”, который увеличил отрыв от второго места на три очка, и главная игра за первое место будет в 24-м туре в Санкт-Петербурге, где быки сыграют с “Зенитом”.

Сейчас стоит признать, что до конца первенства интрига до сих пор сохраняется. Любая осечка команд из тройки может полностью все изменить.