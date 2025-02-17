Череповчанин задержан за вооруженный налет на магазин электроники

Источник фото: пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Он похитил четыре дорогостоящих телефона

В Череповце сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вооруженном налете на магазин электроники. Сумма ущерба составила более полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного Управления МВД России.

Инцидент произошел в Заягорбском районе города металлургов. Неизвестный, угрожая продавцу ножом, похитил в фирменном магазине электроники четыре дорогостоящих телефона.

«Раскрытие дерзкого разбойного нападения было поставлено на контроль руководства УМВД России по Вологодской области. Спустя несколько дней в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. Им оказался череповчанин 2003 г.р. Полицейские при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Вологодской области задержали молодого человека в Череповецком районе, когда тот гостил у знакомой», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе допроса молодой человек сознался в содеянном. Рассказал, что похищенное он продал в Интернете по заниженной цене. Вырученные 380 тысяч рублей мужчина потратил на погашение долгов и ставки в онлайн-казино.

В отношении 22-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.