Очередной несчастный случай произошел на строительстве Некрасовского моста в Вологде

Сообщается, что в результате ЧП рабочему оторвало ноги

Очередной несчастный случай произошел сегодня на строительстве Некрасовского моста в Вологде. Как сообщает Telegram-канал «ПривидеЛося», происшествие случилось сегодня около восьми часов утра.

По данным ТГ-канала, автомобиль с краном сорвался с одной из подпорок и в результате падения у крана взорвалось заднее колесо. Взрывом был травмирован проходящий около автомобиля рабочий. Сообщается, что у мужчины оторвало ноги.

Автомобиль скорой помощи увез потерпевшего без сознания. О состоянии потерпевшего на данный момент ничего не известно. Официального сообщения о ЧП также пока нет.

Напомним, в начале этого года в результате падения подпорной стены на строительстве Некрасовского моста погиб рабочий.