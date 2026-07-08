Череповчанка погибла под колесами поезда

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Происшествие случилось накануне на перегоне Хемалда – Череповец

Под Череповцом погибла 33-летняя женщина. Происшествие случилось накануне на 477-м километре перегона Хемалда – Череповец.

«Установлено что 33-летняя череповчанка пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте, не убедившись в безопасности и отсутствии приближающегося состава», - сообщает отдел транспортной полиции.

Машинист поезда заметил женщину, подавал ей звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако из-за маленького расстояния избежать наезда не удалось.

Женщина от полученных травм скончалась на месте. По факту происшествия полиция начала проверку.