Черепованка привлекла мужа и детей для кражи из магазина

На допросе женщина рассказала, что обиделась на начальство

В Череповце 41-летняя женщина, которая работала товароведом в одном из продовольственных магазинов, привлекала для кражи из торговой точки мужа и детей. Череповчанка имела доступ к ключам и коду охранной сигнализации магазина.

По словам женщины, руководство торговой точки после выявленной недостачи высказало претензии работникам, поэтому она предложила супругу совершить кражу.

В январе 2026 года она вместе супругом и двумя несовершеннолетними детьми пришла в магазин, отключила сигнализацию и с помощью ключей зашла в торговый зал.

«Дальше начался ночной шопинг: всего за 8 минут они набрали в тележки продукты питания, алкоголь, табачные изделия, сладости, фрукты и игрушки, а также 12 бутылок водки. Весь товар был переложен в пакеты и вынесен из магазина. После этого товаровед закрыла магазин и вновь поставила его на сигнализацию. Часть похищенного супруги раздали встречным прохожим, остальное употребили сами. Материальный ущерб магазину составил 27 279 рублей 42 копейки», - рассказали в пресс-службе судов области.

Женщину быстро вычислили по камерам видеонаблюдения, после чего против нее было возбуждено уголовное дело по статье за присвоение с использованием служебного положения. Ее супруг пошел по делу, как пособник, дети о преступной выходке ничего не знали.

В ходе расследования оба супруга полностью признали свою вину и возместили магазину причиненный ущерб.

В результате суд оштрафовал женщину на 50 000 рублей, ее супруга на 25 000 рублей.