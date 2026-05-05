Молодая девушка погибла под колесами поезда

В Вологде под колесами поезда погибла 20-летняя уроженка Ставропольского края. Происшествие случилось сегодня около 6 утра на 611-м километре перегона Лоста – Паприха около станции Чахлово.

По информации транспортной полиции, девушка находилась на железнодорожных путях, не убедившись в отсутствии проходящих поездов.

«Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью», - уточнили в полиции.

По факту происшествия проводится проверка.