Молодая девушка погибла под колесами поезда
Опубликовано
Источник фото: ГородЧе
Происшествие случилось сегодня утром
В Вологде под колесами поезда погибла 20-летняя уроженка Ставропольского края. Происшествие случилось сегодня около 6 утра на 611-м километре перегона Лоста – Паприха около станции Чахлово.
По информации транспортной полиции, девушка находилась на железнодорожных путях, не убедившись в отсутствии проходящих поездов.
«Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью», - уточнили в полиции.
По факту происшествия проводится проверка.