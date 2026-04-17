Водитель иномарки перевернулся на машине, уходя от погони ДПС в Вологде

Источник фото: Скриншот видео пресс-службы УМВД

Пьяный вологжанин был лишен водительских прав

В Вологде пьяный водитель автомобиля «Мерседес» перевернулся на машине, ходя от наряда ДПС. Происшествие случилось в районе Пошехонского шоссе.

Как пояснили в региональном УМВД, информация о пьяном водителе за рулем наряду ДПС поступила на улице Ленинградской. Сотрудники полиции обнаружили машины и потребовали от водителя остановиться, однако тот лишь «дал газу».

«Во время движения водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. В районе Пошехонского шоссе водитель не справился с управлением и перевернулся», - уточняет пресс-служба УМВД.

Как оказалось, иномаркой управлял 31-летний житель Вологды, лишенный прав.

Во время прохождения теста на алкогольное опьянение алкотестер показал более 0,556 мг/л, что превышает допустимую норму.

В отношении водителя составлено несколько административных протоколов, также ему грозит уголовная ответственность.