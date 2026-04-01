Свалка или топор? Вологжанам предложили «сдавать» лесных нарушителей одним кликом в смартфоне

Провинция на Вологодчине за лесами теперь следит круглосуточный бот

Теперь навести порядок в вологодских лесах стало проще, чем вызвать курьера: в регионе официально заработал «цифровой дозор». Жителей области призывают активно пользоваться новым чат-ботом, чтобы пресекать работу «черных» лесорубов и наказывать тех, кто превращает природу в помойку. В преддверии пожароопасного сезона, который начнется 6 апреля, этот инструмент станет главным оружием против нарушителей, позволяя оперативно фиксировать любые нарушения с помощью обычного смартфона.

Эпоха безнаказанных пикников с горами мусора и «черных» лесорубов на Вологодчине подходит к концу. С 1 апреля в регионе заработал инструмент , который превращает каждого грибника или дачника в добровольного инспектора. Теперь, чтобы пресечь хамское отношение к природе, не нужно искать контакты лесничества или ждать ответа дежурного. Достаточно запустить специальный чат-бот в мессенджере MAX и отправить одно сообщение. Это полноценная система контроля, где каждое обращение подкрепляется фотографией и точными координатами места нарушения.

Власти региона делают ставку на чувство справедливости местных жителей, понимая, что приставить охранника к каждому дереву невозможно. Суть новой системы проста: увидел незаконную рубку или свежую кучу строительного мусора в лесу — достал смартфон. Весь процесс занимает меньше времени, чем заказ такси через приложение. В министерстве лесного комплекса подчеркивают, что такая оперативность критически важна, ведь поймать за руку тех, кто портит лес, раньше удавалось крайне редко из-за огромных территорий и задержек в передаче информации.

