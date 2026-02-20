Крупную свалку отходов лесопиления спалили сегодня в Бабаевском округе

Пожарные до места ЧП не доехали

Сегодня ночью в Бабаевском округе недалеко от деревни Пожары неизвестные спалили крупную свалку отходов лесопиления. Местные жители уверяют, что пытались вызвать по телефону пожарную охрану, однако огнеборцы до места ЧП доехать не смогли.

Об этой свалке NewsVo сообщал еще летом прошлого года. Тогда в ходе патрулирования инспекторами гослесничества около кладбища у деревни Пожары была обнаружена свалка отходов лесопиления общим объемом около 600 кубометров. Инспекторы признали это самозахватом лесных угодий. Позже было установлено, что свалка организована местным ИП Лукьянов Ю.Н., у которого у деревни Пожары есть своя лесопилка.

Инспекторы посчитали, что предпринимателем нарушены ряд требований лесного законодательства. В частности, пункт правил пожарной безопасности в лесах и пункт правил санитарной безопасности в лесах. Общий ущерб, нанесенный лесному фонду, был оценен более, чем в 30 млн рублей.

Местные жители уверяли, что Лукьянов свозил в это место отходы своей лесопилки на протяжении последних нескольких лет, однако выявлена свалка была только в 2025 году. Тем не менее, инспекторы гослесничества составили акт патрулирования лесов и признали Лукьянова организатором свалки. Однако сам предприниматель подал встречную жалобу на акт проверки в суд, где это дело застопорилось. В случае, если бы суд признал акт законным, организатору свалки грозил многомиллионный штраф. Кроме того, его бы обязали ликвидировать свалку. Но накануне она сгорела.

Как утверждают местные жители, сообщения о пожаре в районе свалки появились в соцсетях еще накануне около 23:00. Сегодня около 6 часов утра бывшая глава Пожарского поселения сообщила о возгорании по телефону "101". По ее словам, огонь был выше леса. При этом пламя могло запросто перекинуться на лесной массив и дойти до кладбища. Силу огня можно оценить по фотографии – из-за высокой температуры рядом со свалкой растаяли сугробы. В итоге последствия ЧП могли быть непредсказуемыми. Приехавшие спустя полсуток огнеборцы заявили, что из-за снега не могут доехать до свалки и оставили ее догорать.

В округе уверены, что пожар был организован самим Лукьяновым, который, видимо, решил, что «нет свалки - нет дела». В подтверждение этой версии говорит то, что около 6 часов утра от деревни Пожары тракторы, принадлежащие ИП Лукьянов, расчищали дорогу от снега. Трактористы не могли не заметить огонь, однако сами в пожарную охрану не позвонили.