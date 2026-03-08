Крупная облава на телефонных мошенников по всей стране

Источник фото: Sergey Elagin/Business Online

В столице России была пресечена деятельность организованного сообщества, насчитывавшего 29 участников.

Эта группа занималась обеспечением функционирования так называемых сим-боксов — устройств, являющихся основным источником мошеннических телефонных звонков. В состав группы входили администраторы, операторы и активаторы, составляющие полную цепочку, без которой «звонари», выдающие себя за сотрудников банков, не смогли бы осуществлять массовые обзвоны граждан.

Масштабность операций поражает: было изъято свыше 2000 сим-карт. Это свидетельствует о значительных масштабах деятельности, а не об единичных случаях.

Выявлена связь с совершением тяжких преступлений.

География деятельности оказалась обширной: в 43 субъектах Российской Федерации задержано более 200 человек, и это лишь часть всей структуры.

Задержание одного курьера, несомненно, позитивное событие, однако на его место быстро приходят новые. В то же время, задержание организаторов установки оборудования и каналов связи наносит удар по всей системе. Массовые мошеннические звонки невозможны без сим-боксов.