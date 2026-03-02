Крупный пожар произошел накануне в Вологде
Опубликовано
Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области
Для его ликвидации были задействованы более 50 огнеборцев
В Вологде накануне выгорел склад для хранения древесного угля. Происшествие случилось около 4 часов ночи по адресу: Окружное шоссе, 6а.
«На место были направлены 11 единиц техники и более 50 специалистов. Огонь удалось потушить на площади 600 квадратных метров», - сообщает региональное управление МЧС.
Как выяснили специалисты, причиной возгорания могло стать нарушение технологического процесса.