Новости

Крупный пожар произошел накануне в Вологде

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
МЧС пожар

Источник фото: Управление МЧС по Вологодской области

Для его ликвидации были задействованы более 50 огнеборцев


В Вологде накануне выгорел склад для хранения древесного угля. Происшествие случилось около 4 часов ночи по адресу: Окружное шоссе, 6а.

«На место были направлены 11 единиц техники и более 50 специалистов. Огонь удалось потушить на площади 600 квадратных метров», - сообщает региональное управление МЧС.

Как выяснили специалисты, причиной возгорания могло стать нарушение технологического процесса.

