Вологжанин попытался откупиться от сотрудников ДПС за нанесенные травмы

Источник фото: Максим Константинов, Global Look Press взятка

Мужчина предложил сотруднику полиции 100 тысяч рублей

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего вологжанина, который попытался откупиться от сотрудников ДПС за нанесенные травмы.

Как уточнили в ведомстве, в декабре прошлого года мужчину, который находился в состоянии опьянения, остановил наряд ДПС на улице Гончарной.

«Игнорируя законные требования правоохранителя, держащегося за ручку двери транспортного средства, пытаясь уклониться от административного разбирательства, злоумышленник начал движение, протащив сотрудника по асфальту несколько метров», - пояснили в региональном управлении следкома.

Впоследствии мужчина предложил сотруднику 100 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к ответственности.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье за покушение на дачу взятки должностному лицу.