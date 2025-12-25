Вера Алентова умерла 25 декабря: день прощания с Лобоцким стал трагическим финалом

Что известно о последних часах после прощания с Лобоцким

Только что стало известно, что умерла народная артистка России Вера Алентова. О её смерти сообщили СМИ, а также Театр имени Пушкина, где актриса служила десятилетиями. В заявлении театра смерть Алентовой назвали «большим горем», подчеркнув:

«Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Наша скорбь безгранична».

Сообщения о смерти появились вскоре после церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким, на которой Алентовой стало плохо — день, задуманный как прощание с коллегой, обернулся новой утратой.

По данным публикаций, Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Её госпитализировали, однако стабилизировать состояние не удалось. Отдельные издания также описывают, что актриса приехала на прощание самостоятельно, и уже там потребовалась помощь медиков.

Театр имени Пушкина в своём сообщении отметил, что Алентова проработала в труппе около 60 лет. Для зрителей по всей стране она прежде всего остаётся одной из главных актрис советского и российского кино, в том числе по фильму «Москва слезам не верит», который сделал её образ узнаваемым за пределами России.

Умер любимый многими актер Лобоцкий

Что именно стало причиной смерти, в доступных на данный момент сообщениях не уточняется.