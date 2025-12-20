Умер любимый многими актер Лобоцкий

Источник фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

На 67-м году жизни скончался известный актер Анатолий Лобоцкий

На 67-м году жизни скончался известный актер Анатолий Лобоцкий, знакомый зрителям по ролям в фильмах «Зависть богов», сериалах «Молодежка» и «Старая гвардия».

Уход заслуженного артиста стал следствием долгой и тяжелой болезни.

Матери умершего сына пришлось оплатить долг по его кредитке

Лобоцкий много лет посвятил служению в театре имени Маяковского. Его фильмография насчитывает множество работ, среди которых стоит отметить такие ленты, как «На углу у Патриарших», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмирал», «Черная кровь», «Своя чужая», «Анна Медиум» и «Хоккейные папы».