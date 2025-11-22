Откуда взялась вода на Земле? Ученые изучают «капсулу времени» из новгородской глубинки

Источник фото: LoganArt, ГЕОХИ РАН

В Москве впервые публично показали три серых камня — осколки того самого яркого зелёного болида, который 27 октября рано утром ослепил жителей сразу нескольких областей России. Учёные подтвердили: это не космический мусор и не часть спутника, а настоящий фрагмент астероида из группы Аполлона — тех самых, что регулярно «заглядывают» в район нашей планеты.

Ученые определили тип метеорита: обыкновенный хондрит группы LL6 (самый редкий подтип каменных метеоритов с низким содержанием металла). В России это всего третий зарегистрированный метеорит такого класса. Он состоит, в основном из оливина и пироксена с вкраплениями никеля и железа.

Основные минералы: оливин и пироксен, есть вкрапления железа и никеля. Возраст около 4,5 миллиарда лет — ровесник Солнечной системы.

Космический гость вошел в атмосферу Земли со скоростью 20 км/с. За время полета в полминуты он весьма нагрелся, покрылся значительным слоем коры плавления и раскололся на множество частей.

Среди изначальных версий была о сгоревшем мусоре. Вспышка зеленого цвета и необычная фрагментация наводили на мысль об искусственном происхождении. В тот момент в США шёл правительственный шатдаун, NASA молчала, а некоторые базы данных и вовсе успели привязать объект к китайскому спутнику.

Однако все решила скорость. Любой мусор на орбите Земли движется медленнее 11,2 км/с — с такой скоростью его бы просто «выбросило» обратно в космос, а не притянуло вниз.

Как нашли главный кусок

По видео из соцсетей и с борта самолётов учёные рассчитали эллипс падения — огромную лесную территорию в Новгородской области между Пестово, Окуловкой и Боровичами. Искали десятки людей: и учёные, и охотники за метеоритами.

Решила все случайность. Самый крупный осколок (около 1 кг до удара) пробил крышу частного дома в населенном пункте Окуловка. Хозяева сначала выставили его на продажу в интернете, но позднее согласились передать учёным. Исследователи выкупили фрагменты, компенсировали ремонт крыши и даже демонтировали пробитый участок — он теперь тоже научный экспонат.

Почему этот метеорит важен

Такие LL-хондриты — настоящие «капсулы времени». В них сохранилось вещество, из которого 4,5 миллиарда лет назад формировались Земля, Марс, Меркурий и Луна. Нашим аппаратам сложно долететь до астероидов и взять пробы напрямую. А тут природа сама доставила образец прямо на крышу дома.

Каждый новый метеорит этого редкого типа помогает точнее понять:

как выглядела ранняя Солнечная система,

откуда взялась вода на Земле,

из каких «кирпичиков» строились планеты.

Как его назовут

Пока рабочее название — «Окуловка» по местности падения. Многие учёные считают, что именно так и надо оставить: метеориты называют по ближайшему населённому пункту, где нашли первый образец. Но другие предлагают «Новгород». Окончательное имя утвердит Международное метеоритное общество после подачи заявки.

Ученые из Японии нашли ответ на вопрос: откуда берутся неудачники

Весной, когда сойдёт снег, поиск продолжится — в лесах наверняка лежат ещё десятки осколков.