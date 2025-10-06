Ученые из Японии нашли ответ на вопрос: откуда берутся неудачники

Источник фото: freepik.com/cookie_studio мужчина с глупым видом смотрит вдаль

Кто-то скажет, что виной всему гены и ИИ. Однако японские ученые готовы представить иную причину, когда у умных родителей вдруг вырастает глупый ребенок. И виноваты в этом сами родители, но не так, как все думают.

Наибольшей опасности подвергаются дети продвинутых или очень занятых мам и пап. Поэтому им придется пересмотреть свою стратегию воспитания сыновей и дочерей. Иначе ошибки, совершенные в отношении ребенка в возрасте 1 год, негативно отразятся на последующей жизни маленького человека. И чем старше он будет становиться, тем труднее ему будет даваться образование, карьера и даже коммуникации с другими.

Вернее, речь идет всего обо одной ошибке, на которую указали эксперты из японского Университета Тохоку. Они провели исследование длиною в 4 года. Для этого наблюдали за почти 7 100 малышами. И разбили весь процесс наблюдения на три этапа.

На первом этапе ученые попросили родителей ответить на один вопрос: как долго годовалые ребятишки проводят перед экранами телевизоров или гаджетов.

Следующий этап — ученые изучали у тех же детей, но в возрасте 2-х лет, уровень развития у них мелкой моторики, личных и социальных навыков, склонность к общению, и прочие показатели.

Заключительный этап исследования — мониторинг детей, уже достигших 4 лет. Их эксперты изучали по тем же критериям, что и ранее.

ВОЗ объявила о новой глобальной эпидемии. Она уже поразила каждого 6 человека на планете