ВОЗ объявила о новой глобальной эпидемии. Она уже поразила каждого 6 человека на планете
Источник фото: freepik.com/freepik одинокая девушка сидит за столом
И прививок от этой эпидемии нет. Но если люди не спохватятся, они рискуют исчезнуть как вид. Тем более, проблема разрастается, поражая в первую очередь подростков и молодых людей.
В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже обратилась к правительствам, организациям и просто к общественности. Нужно что-то делать, в частности, внедрять на уровне школ разнообразные тренинги и программы, направленные на укрепление социальных связей.
Поэтому эксперты ВОЗ предлагают, в частности, начать реализацию психологических программ и тренингов, направленных на развитие социальных навыков. Внедрять всё это специалисты рекомендуют еще на уровне школ. Ведь одиночество, по словам ученых, — не просто отсутствие общения и социальных связей. И ведет не просто к ухудшению физического здоровья, но и к развитию депрессии, к возникновению тревожных расстройств. Согласно исследованию, опубликованному в Cambridge University Press, одинокие люди почти в 3 раза чаще страдают от психических расстройств.
Кроме того, одиночество приводит к снижению когнитивных функций: памяти, способности к анализу и к обработке информации, к ее восприятию. А это, в свою очередь, приводит к падению успеваемости в школе и на работе, к неудовлетворенности жизнью. И даже — к преждевременной смерти.