ВОЗ объявила о новой глобальной эпидемии. Она уже поразила каждого 6 человека на планете

Источник фото: freepik.com/freepik одинокая девушка сидит за столом

И прививок от этой эпидемии нет. Но если люди не спохватятся, они рискуют исчезнуть как вид. Тем более, проблема разрастается, поражая в первую очередь подростков и молодых людей.

В этой связи Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже обратилась к правительствам, организациям и просто к общественности. Нужно что-то делать, в частности, внедрять на уровне школ разнообразные тренинги и программы, направленные на укрепление социальных связей.

А речь идет, как пишет naukatv , ссылаясь на ВОЗ, об одиночестве, которое Всемирная организация признает эпидемией. И уже опубликовала масштабный доклад по этому поводу. Согласно отчету с 2014-го до 2023-го года каждый шестой человек на планете страдает от одиночества. Причем самая сложная ситуация среди молодежи: среди детей 13-17 лет — каждый пятый одинок. А в 18-29 лет — каждый шестой лишен общения. И эти показатели только возрастают. Ученые связывают «бум» одиночества в молодом возрасте, в том числе с трудностями в выстраивании коммуникаций, которая вызывается и высокой цифровизацией всех сфер жизни тоже.

Поэтому эксперты ВОЗ предлагают, в частности, начать реализацию психологических программ и тренингов, направленных на развитие социальных навыков. Внедрять всё это специалисты рекомендуют еще на уровне школ. Ведь одиночество, по словам ученых, — не просто отсутствие общения и социальных связей. И ведет не просто к ухудшению физического здоровья, но и к развитию депрессии, к возникновению тревожных расстройств. Согласно исследованию, опубликованному в Cambridge University Press, одинокие люди почти в 3 раза чаще страдают от психических расстройств.

Пещера Франции 20 000 лет скрывала на стенах сотни отпечатков рук. И многие — только с тремя пальцами

Кроме того, одиночество приводит к снижению когнитивных функций: памяти, способности к анализу и к обработке информации, к ее восприятию. А это, в свою очередь, приводит к падению успеваемости в школе и на работе, к неудовлетворенности жизнью. И даже — к преждевременной смерти.